"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе

"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики остаётся напряжённой. Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что за минувшие сутки украинские силовики два раза обстреливали территорию ЛНР, в том числе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров. Под обстрел попала бригада энергетиков, восстанавливавшая энергоснабжение Алчевского меткомбината.