В ЛНР заявили о напряженной обстановке у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике остается напряженной, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что за неделю украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.
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"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики остаётся напряжённой. Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что за минувшие сутки украинские силовики два раза обстреливали территорию ЛНР, в том числе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 миллиметров. Под обстрел попала бригада энергетиков, восстанавливавшая энергоснабжение Алчевского меткомбината.
"Регулярные обстрелы с украинской стороны направлены на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, а также на срыв ремонтных работ по их восстановлению. Одной из главных задач Киева является создание гуманитарной катастрофы в республике", - дополнил Осадчий.
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