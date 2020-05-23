Депутат обвинил США в подогревании кризиса из-за коронавируса

"С одной стороны, ничего удивительного, что они используют общую кризисную ситуацию и санитарно-эпидемиологическую, которая оказывает огромное экономическое влияние на страны и приводит к кризису. А мы знаем, что любой кризис экономический может переноситься совершенно запросто в политический. Поэтому, естественно, в своих интересах США через внешнеполитическое ведомство Госдеп подогревают эти события. И ничего удивительного, что они делают это против нас", - сказал Ющенко.