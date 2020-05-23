Депутат обвинил США в подогревании кризиса из-за коронавируса

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Любой экономический кризис, в том числе кризис на фоне коронавируса, может перерасти в политический, США используют эту ситуацию в своих интересах, пытаясь подогреть эти события, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко, комментируя грант Госдепа США "на разоблачение дезинформации российского здравоохранения".
Ранее бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения". Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте в 250 тысяч долларов 21 мая. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.
"С одной стороны, ничего удивительного, что они используют общую кризисную ситуацию и санитарно-эпидемиологическую, которая оказывает огромное экономическое влияние на страны и приводит к кризису. А мы знаем, что любой кризис экономический может переноситься совершенно запросто в политический. Поэтому, естественно, в своих интересах США через внешнеполитическое ведомство Госдеп подогревают эти события. И ничего удивительного, что они делают это против нас", - сказал Ющенко.
Он подчеркнул, что США нередко пытаются вмешиваться в интересы суверенных стран, и подобные действия в адрес нашей страны можно было наблюдать и в советское послевоенное время, и в течение как минимум десяти лет российского времени.
Ющенко отметил, что России надо стараться не давать поводов для подобных обвинений.
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