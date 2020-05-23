В Совфеде разработают закон, ограничивающий срок нахождения в СИЗО

"Предусмотреть, что лицо может быть заключено под стражу не более чем в течение одного года в ходе предварительного расследования и в течение одного года в ходе судебного разбирательства", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).