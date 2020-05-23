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2020-05-23T14:51
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В Совфеде разработают закон, ограничивающий срок нахождения в СИЗО
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РИА Новости

В Совфеде разработают закон, ограничивающий срок нахождения в СИЗО

14:51 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации разработают закон, ограничивающий одним годом максимальный срок нахождения подозреваемого в СИЗО в ходе предварительного расследования, и одним годом в СИЗО в ходе судебного разбирательства.
"Предусмотреть, что лицо может быть заключено под стражу не более чем в течение одного года в ходе предварительного расследования и в течение одного года в ходе судебного разбирательства", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Для этого будут разработаны изменения в статьи 109, 237 и 255 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет Федерации РФОбщество
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