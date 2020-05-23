"Заново родился": пациент с COVID-19 рассказал, как провел 13 дней на ИВЛ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пациент Тверской областной больницы с COVID-19 рассказал в фильме телеканала RT "Эпидемия", что провел 13 дней подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
По статистике, как уточняется в сюжете, 80 процентов больных на ИВЛ не выживают.
Сначала, по словам мужчины, у него поднялась температура, стало тяжело дышать. Он вызвал скорую помощь. Пациент провел почти две недели на аппарате, после чего ему стало лучше.
"(Чувствую. — Прим. ред.) слабость. А дышится зато теперь, дышится. Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился!" — улыбнулся он.
При этом 45-летний мужчина признался, что сначала не верил рассказам о пандемии.
"И по телевизору говорили, думал, вранье все это", — добавил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 человек умерли, почти 108 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.