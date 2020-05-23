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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:20
https://ria.ru/20200523/1571886205.html
"Заново родился": пациент с COVID-19 рассказал, как провел 13 дней на ИВЛ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571538962_0:157:3362:2048_1036x0_80_0_0_4a783640d69167b4627c4b4983816d7d.jpg
РИА Новости

"Заново родился": пациент с COVID-19 рассказал, как провел 13 дней на ИВЛ

14:42 23.05.2020 (обновлено: 16:20 23.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пациент Тверской областной больницы с COVID-19 рассказал в фильме телеканала RT "Эпидемия", что провел 13 дней подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
По статистике, как уточняется в сюжете, 80 процентов больных на ИВЛ не выживают.
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Сначала, по словам мужчины, у него поднялась температура, стало тяжело дышать. Он вызвал скорую помощь. Пациент провел почти две недели на аппарате, после чего ему стало лучше.
"(Чувствую. — Прим. ред.) слабость. А дышится зато теперь, дышится. Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился!" — улыбнулся он.
При этом 45-летний мужчина признался, что сначала не верил рассказам о пандемии.
"И по телевизору говорили, думал, вранье все это", — добавил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 человек умерли, почти 108 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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92365515
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТверская областьОбщество
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23 мая, 14:44
Арсений Новиков
1300001
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