"Заново родился": пациент с COVID-19 рассказал, как провел 13 дней на ИВЛ

Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пациент Тверской областной больницы Пациент Тверской областной больницы с COVID-19 рассказал в фильме телеканала RT " Эпидемия ", что провел 13 дней подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

По статистике, как уточняется в сюжете, 80 процентов больных на ИВЛ не выживают.

Сначала, по словам мужчины, у него поднялась температура, стало тяжело дышать. Он вызвал скорую помощь. Пациент провел почти две недели на аппарате, после чего ему стало лучше.

"(Чувствую. — Прим. ред.) слабость. А дышится зато теперь, дышится. Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился!" — улыбнулся он.

При этом 45-летний мужчина признался, что сначала не верил рассказам о пандемии.

"И по телевизору говорили, думал, вранье все это", — добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 человек умерли, почти 108 тысяч выздоровели.