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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:35
https://ria.ru/20200523/1571885919.html
В Архангельской области выявили 94 новых случая COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Архангельской области выявили 94 новых случая COVID-19

14:35 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен в Архангельской области у 94 человек, что второй день подряд является рекордным показателем в регионе, сообщил оперштаб.
"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 94 новых случая COVID-19. Таким образом, по состоянию на 23 мая, общее число заболевших составило 1066 человек, из них 403 уже выздоровели и выписаны из больниц", - сообщили в региональном оперативном штабе.
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В пятницу штаб сообщал о 84 заразившихся, причем наиболее серьезная ситуация сложилась в Северодвинске, где заболеваемость оказалась выше на 47%, чем в среднем по Архангельской области. В новой статистике тенденция сохранилась.
Как отметили в штабе, среди новых заболевших в субботу – четыре пациента карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы; 26 архангелогородцев; 17 северодвинцев; 37 сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в ФМБА; два новодвинца; пять жителей Вельского района; один житель Приморского района; два жителя Котласского района.
"Федеральное медико-биологическое агентство приняло решение формировать отдельную статистику по случаям заболевания COVID-19 среди своих пациентов, в связи с чем эти заболевшие не будут учитываться в статистике по региону на федеральном сайте Стопкорнавирус.рф. Это решение нашло отражение уже в сегодняшних данных по Архангельской области на федеральном ресурсе, где обозначено 37 новых случаев коронавируса по нашему региону, в то время как на вчерашний день мы озвучивали 84 вновь выявленных случаев инфекции", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Артема Вахрушева.
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Он подчеркнул, что тем не менее в штабе считают важным максимально объективно информировать жителей региона о текущей ситуации, поэтому по-прежнему будут включать в свою статистику все новые выявленные случаи COVID-19. Вахрушев добавил, что в реанимации находятся 19 пациентов с COVID-19, из них 15 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 7832 человека, из них 1280 на сегодняшний день остаются под наблюдением, снято с наблюдения 6552 человека, в их отношении установлен диагноз "здоров". На COVID-19 обследовано 43,5 тысячи жителей Архангельской области.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьСеверодвинскОбщество
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