В Архангельской области выявили 94 новых случая COVID-19

"Федеральное медико-биологическое агентство приняло решение формировать отдельную статистику по случаям заболевания COVID-19 среди своих пациентов, в связи с чем эти заболевшие не будут учитываться в статистике по региону на федеральном сайте Стопкорнавирус.рф. Это решение нашло отражение уже в сегодняшних данных по Архангельской области на федеральном ресурсе, где обозначено 37 новых случаев коронавируса по нашему региону, в то время как на вчерашний день мы озвучивали 84 вновь выявленных случаев инфекции", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Артема Вахрушева.