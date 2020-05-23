В Петербурге сотрудника ФСИН заподозрили в продаже наркотиков заключенным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии №7 задержан по подозрению в продаже наркотиков заключенным в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Задержан сотрудник ФСИН, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в продаже наркотиков подозревается 42-летний начальник филиала медицинской части колонии.
Подозреваемый, как отмечается в сообщении, получил более 7 граммов гашиша в вестибюле метро "Ладожская" от судимого жителя Петербурга для продажи партии наркотиков одному из заключенных.
Как сообщили местные СМИ, гашиш был спрятан в зарядном устройстве для мобильного телефона.
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