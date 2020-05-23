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2020-05-23T14:28
https://ria.ru/20200523/1571885650.html
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
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РИА Новости

Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе

14:28 23.05.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинМногоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. В пятницу в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы.
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"Единственный вопрос, который реально в ходе обсуждения этой темы интересовал украинскую сторону — когда мы отменим наши приказы о повышенной боевой готовности. Несколько раз повторив, что они не признают ни республики, ни приказы, украинская делегация все время возвращалась к одному — требовали отменить приказы. И выглядели при этом довольно беспокойно: беспрерывно ёрзали, беспрерывно что-то писали в мессенджерах в телефоне, куда-то звонили", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
По мнению представителя ЛНР, "рассуждения об "окнах тишины" как механизме, направленном на обеспечение возможности выполнения тех или иных задач вблизи линии разграничения в Донбассе, учитывая ранее принятые сторонами обязательства по обеспечению бессрочного и всеобъемлющего режима прекращения огня, "звучали крайне нелепо". Дейнего уточнил, что обсуждение в ходе видеоконференции системного подхода к обеспечению безопасности на линии разграничения "пошло довольно скомкано".
"Для реального обеспечения реального и безусловного режима тишины явно недостаточно простых заявлений о приверженности режиму прекращения огня, на чем снова настаивает украинская сторона", - считает полпред ЛНР.
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Он уточнил, что очередной режим тишины формально действует с 21 июля минувшего года, однако, по словам Дейнего, постоянно нарушается Киевом.
"С апреля-мая эти нарушения участились и приобрели более серьезный характер. За этот период ранения получили пять гражданских лиц (в том числе ребенок), погиб один, повреждено 38 жилых домов, четыре хозяйственных постройки, шесть объектов инфраструктуры. Все это в разы превышает последствия обстрелов в предыдущие периоды", - заявил Дейнего.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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АНДРЕЙ КОННИН
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С украми надо быть построже. Пусть уходят каратели к себе в Киев.
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Ю.Юрий .
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