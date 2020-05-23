Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе

"Единственный вопрос, который реально в ходе обсуждения этой темы интересовал украинскую сторону — когда мы отменим наши приказы о повышенной боевой готовности. Несколько раз повторив, что они не признают ни республики, ни приказы, украинская делегация все время возвращалась к одному — требовали отменить приказы. И выглядели при этом довольно беспокойно: беспрерывно ёрзали, беспрерывно что-то писали в мессенджерах в телефоне, куда-то звонили", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.