В Совфеде разработают меры поддержки музыкальной индустрии

"Проработать меры поддержки музыкальной индустрии (музыкальные издательства, авторы, исполнители и иные музыкальные правообладатели). Разработать проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части освобождения организаций по сделкам и распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав от уплаты НДС", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).