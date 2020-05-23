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Культура
2020-05-23T14:27
https://ria.ru/20200523/1571885600.html
В Совфеде разработают меры поддержки музыкальной индустрии
https://cdn22.img.ria.ru/images/80991/71/809917118_0:126:2000:1251_1036x0_80_0_0_6b4e1d7bf2745eebd581e072548f6446.jpg
РИА Новости

В Совфеде разработают меры поддержки музыкальной индустрии

14:27 23.05.2020
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© Fotolia / Andrew BaydaМикрофон
Микрофон
© Fotolia / Andrew Bayda
Микрофон. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации планирует разработать меры поддержки музыкальной индустрии, в том числе авторов и исполнителей, освободив организации по сделкам на объекты авторских прав от НДС.
"Проработать меры поддержки музыкальной индустрии (музыкальные издательства, авторы, исполнители и иные музыкальные правообладатели). Разработать проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части освобождения организаций по сделкам и распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав от уплаты НДС", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
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Также сенаторы намерены проработать меры поддержки организаций по управлению правами на коллективной основе (Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности) и внести для этого изменения в Налоговый кодекс РФ в части временного освобождения организаций по управлению правами на коллективной основе от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
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КультураСовет Федерации РФРоссийское авторское обществоОбщество
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