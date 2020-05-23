В Совфеде предложили увеличить "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили увеличить площадь "дальневосточного гектара" для поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан в сложных экономических условиях из-за коронавируса.
"В сложившихся сложных экономических условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с целью поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предусмотреть возможность увеличения площади предоставляемого гражданам в безвозмездное пользование земельного участка для ведения сельского хозяйства", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
В настоящее время гражданам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Зачастую для ведения сельского хозяйства указанной площади недостаточно, отмечают сенаторы.
Совместно с Миндальвостокразвития Совфед планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.