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2020-05-23T14:16
https://ria.ru/20200523/1571885013.html
В Совфеде предложили увеличить "дальневосточный гектар"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570203832_0:222:3071:1949_1036x0_80_0_0_5039d557bc90fe1006d1e5529e059483.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили увеличить "дальневосточный гектар"

14:16 23.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили увеличить площадь "дальневосточного гектара" для поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан в сложных экономических условиях из-за коронавируса.
"В сложившихся сложных экономических условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с целью поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предусмотреть возможность увеличения площади предоставляемого гражданам в безвозмездное пользование земельного участка для ведения сельского хозяйства", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
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В настоящее время гражданам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Зачастую для ведения сельского хозяйства указанной площади недостаточно, отмечают сенаторы.
Совместно с Миндальвостокразвития Совфед планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа".
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