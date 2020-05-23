В Совфеде предложили увеличить "дальневосточный гектар"

В настоящее время гражданам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Зачастую для ведения сельского хозяйства указанной площади недостаточно, отмечают сенаторы.