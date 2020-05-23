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2020-05-23T14:12
https://ria.ru/20200523/1571884846.html
Офис Джонсона объяснил, почему советник премьера нарушил самоизоляцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961497_0:357:3005:2047_1036x0_80_0_0_3cbc0d08cf230f6bffe4aef3af70b3e8.jpg
РИА Новости

Офис Джонсона объяснил, почему советник премьера нарушил самоизоляцию

14:12 23.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТакси на улице Лондона
Такси на улице Лондона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Такси на улице Лондона. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель британского премьер-министра выступил в поддержку советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который, как ранее сообщили СМИ, допустил серьезное нарушение режима самоизоляции.
В конце марта сообщалось, что на самоизоляции находится ряд сотрудников канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, который также потом заразился COVID-19. Среди них был и участвовавший в разработке правил карантина Каммингс, у которого имелись легкие симптомы заболевания.
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Газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина.
"Учитывая, что его жена, предположительно, была заражена коронавирусом, и высокую вероятность того, что он заболеет сам, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить должную заботу о маленьком ребенке. Его сестра и племянницы предложили помощь, так что он на тот случай, если она понадобится, приехал в дом, расположенный рядом, но отделенный от дома, где проживают родственники. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла все за дверью", - заявил журналистам в субботу официальный представитель канцелярии премьера.
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"Ни на каком этапе ни он, ни его семья не говорили об этом с полицией, вопреки тому, что сообщают СМИ. Его действия соответствовали правилам, введенным в связи с коронавирусом. Господин Каммингс считает, что действовал разумно и легально", - подчеркнул представитель офиса премьера.
Это заявление не удовлетворило оппозицию, и без того возмущенную поступком Каммингса, а теперь еще и усмотревшую в заявлении представителя офиса премьера намек на ложь со стороны полиции.
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Между тем, по данным Guardian, сотрудники правоохранительных органов связались с проживающими по адресу, указанному в жалобе, им "подтвердили, что лицо, о котором идет речь, находится там и самоизолируется". Офицеры "объяснили семье принципы самоизоляции и повторили соответствующие рекомендации относительно необходимых поездок".
Guardian также получила информацию, что Каммингс был замечен в Дареме 5 апреля, спустя несколько дней после подачи жалобы.
Призывы к Каммингсу уйти в отставку раздаются и со стороны лейбористов и со стороны либеральных демократов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонЛондонДаремВ мире
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