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СФ предложил ввести медосмотр иностранцев, прибывающих в Россию без виз
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РИА Новости

СФ предложил ввести медосмотр иностранцев, прибывающих в Россию без виз

14:10 23.05.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач во время осмотра пациента
Врач во время осмотра пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач во время осмотра пациента. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации предлагает проводить медицинское освидетельствование всех иностранцев, прибывающих в Россию в порядке, не требующем получения визы.
В настоящее время медосвидетельствование требуется лишь для иностранцев, получающих временный вид на жительство, а также патент для работы.
"Обеспечить прохождение иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и находящимися на территории Российской Федерации длительный срок (свыше тридцати дней), обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Для этого планируется внести изменения в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ", "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".
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