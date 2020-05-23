СФ предложил ввести медосмотр иностранцев, прибывающих в Россию без виз

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации предлагает проводить медицинское освидетельствование всех иностранцев, прибывающих в Россию в порядке, не требующем получения визы.
В настоящее время медосвидетельствование требуется лишь для иностранцев, получающих временный вид на жительство, а также патент для работы.
"Обеспечить прохождение иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и находящимися на территории Российской Федерации длительный срок (свыше тридцати дней), обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Для этого планируется внести изменения в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ", "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".