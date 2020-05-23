СФ предложил ввести медосмотр иностранцев, прибывающих в Россию без виз

"Обеспечить прохождение иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и находящимися на территории Российской Федерации длительный срок (свыше тридцати дней), обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).