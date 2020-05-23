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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:49
https://ria.ru/20200523/1571883896.html
Сенатор оценил выделение США гранта на анализ "российской дезинформации"
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РИА Новости

Сенатор оценил выделение США гранта на анализ "российской дезинформации"

13:49 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Объявленный Госдепом США грант на "разоблачение российской дезинформации" о ситуации с коронавирусом является абсурдом и демонстрирует абсурдное мышление, которое США стремятся навязать всему миру, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Госдепартамент США 21 мая опубликовал информацию о гранте в 250 тысяч долларов на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.
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"Живут по принципу: раз у меня пожар, надо, чтобы это же случилось у соседа. Ведь это же не просто грант. Это грант с техзаданием: то есть тот, кто не напишет вранье про российское здравоохранение, денег не получит", - заявил Морозов РИА Новости.
По его словам, смысл такого "техзадания" ясен: в пандемии виноваты все кто угодно, кроме США, но в первую очередь Россия и Китай. "Абсурд. Но мы живём в мире, которому Америка навязывает абсурдное мышление", - сказал сенатор.
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Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"
Грант госдепа в 250 тысяч долларов на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения" говорит о том, что США проводят деструктивную работу, вместо того чтобы сплотиться перед лицом общей беды – пандемии COVID-19, говорится в заявлении посольства РФ в США, размещённом на странице миссии в Facebook.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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