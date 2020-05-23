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2020-05-23T13:44
https://ria.ru/20200523/1571883735.html
СФ предложил товарные интервенции в случае сильного роста цен на продукты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:23:3074:1752_1036x0_80_0_0_7cb28358d940deb0076ffb305b426e25.jpg
РИА Новости

СФ предложил товарные интервенции в случае сильного роста цен на продукты

13:44 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации предложил использовать возможности Росрезерва и ввести механизм товарных интервенций в том случае, если рост розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов РФ за 30 дней достиг 20%.
"Использовать возможности Росрезерва для помощи регионам в обеспечении продовольственной безопасности, предусмотрев возможность использования механизма товарных интервенций, при условии, если рост розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов Российской Федерации за 30 дней достиг 20 процентов", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию российского законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Также сенаторы считают необходимым принять меры по увеличению фактических запасов государственного материального резерва, доступных для оказания регулирующего воздействия на рынки субъектов Российской Федерации в форме товарных интервенций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Совет Федерации РФЭкономика
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