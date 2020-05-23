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2020-05-23T13:30
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Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми
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РИА Новости

Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми

13:30 23.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на соцвыплаты семьям с детьми в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"В соответствии с пунктом 3 указа президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования: в размере 24 949 334 тысяч рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года", - говорится в документе.
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Кроме того, свыше 197,2 миллиарда рублей будет выделено на выплаты в размере 10 тысяч рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
"Результатом предоставления бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является численность детей, семьи которых получили выплаты в 2020 году: не менее 1,6 миллиона детей - в возрасте до 3 лет, не менее 19 миллионов детей - в возрасте от 3 до 16 лет", - уточняется в сообщении.
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