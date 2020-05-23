В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

"Повысить размер социального пособия на погребение; ...повысить размер стоимости родового сертификата. Обратиться в правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о повышении", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).