В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
"Повысить размер социального пособия на погребение; ...повысить размер стоимости родового сертификата. Обратиться в правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о повышении", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Также сенаторы обратятся к правительству с предложением о повышении размера ежемесячной выплаты на посторонний бытовой уход с 225 до 1200 рублей в месяц, а ежемесячной выплаты на постоянный специальный медицинский уход - с 900 до 4000 рублей в месяц.