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2020-05-23T13:23
https://ria.ru/20200523/1571882837.html
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
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РИА Новости

В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

13:23 23.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПустая парковка торгового центра "Мега Новосибирск"
Пустая парковка торгового центра Мега Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пустая парковка торгового центра "Мега Новосибирск". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
"Предоставить арендодателям крупных торговых центров компенсацию арендной платы, недополученной в связи с предоставлением льгот арендаторам (субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям)", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
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