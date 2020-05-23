В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
"Предоставить арендодателям крупных торговых центров компенсацию арендной платы, недополученной в связи с предоставлением льгот арендаторам (субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям)", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
В связи с этим предлагается проработать совместно с Минэконоразвития и Минфином вопрос о разработке и принятии соответствующего нормативного правового акта правительства.
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