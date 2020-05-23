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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:22
https://ria.ru/20200523/1571882801.html
В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами

13:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации планируют обратиться в правительство РФ с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусом.
"Обратиться в правительство РФ с предложением включить в план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения РФ на период до 2025 года мероприятия по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новых вызовов и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
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В частности, сенаторы предлагают разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов в Российской Федерации и инфраструктуры их противоэпидемического обеспечения. В эту инфраструктуру должны войти дополнительные инфекционные госпитали, обсерваторы, запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.
Также в СФ предложили актуализировать критерии по переводу регионов, муниципальных образований, учреждений в строго противоэпидемиологический режим (карантин).
Помимо этого, сенаторы считают необходимым разработать федеральный проект "Борьба с инфекционными заболеваниями" и включить его в состав национального проекта "Здравоохранение".
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