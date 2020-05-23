В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами

"Обратиться в правительство РФ с предложением включить в план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения РФ на период до 2025 года мероприятия по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новых вызовов и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).