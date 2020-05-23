В СФ предложили увеличить пособие по безработице самозанятым во время ЧС

"Установить выплаты пособий по безработице в максимальном размере индивидуальным предпринимателям и самозанятым в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).