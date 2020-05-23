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2020-05-23T13:22
https://ria.ru/20200523/1571882775.html
В СФ предложили увеличить пособие по безработице самозанятым во время ЧС
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РИА Новости

В СФ предложили увеличить пособие по безработице самозанятым во время ЧС

13:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации планируют разработать законопроект о выплатах пособий по безработице в максимальном размере индивидуальными предпринимателям и самозанятым в период режима повышенной готовности и ЧС.
"Установить выплаты пособий по безработице в максимальном размере индивидуальным предпринимателям и самозанятым в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
С этой целью сенаторы планируют внести изменения в закон "О занятости населения в РФ".
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