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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:40
https://ria.ru/20200523/1571882672.html
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569280542_0:254:2954:1916_1036x0_80_0_0_1eea060b1e0d83bae287e741819b0dce.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

13:15 23.05.2020 (обновлено: 15:40 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗакрытые павильоны в торговом центре "Город" в Москве
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год.
Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
Такое предложение Совфед включил в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в рамках мер, направленных на развитие экономики в условиях пандемии коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Крупным торговым центрам, считают сенаторы, следует компенсировать потерю арендной платы, которую те недополучили из-за предоставления льгот арендаторам — представителям малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям.
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Ранее Совет Федерации уже выдвинул ряд предложений по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики.
В частности, он рекомендовал правительству освободить от налогов не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей; создать фонд "плохих" активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги; распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев; исключить иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под действия контрмер, введенных Россией в ответ на западные санкции; обеспечить экономическую поддержку предприятий ЖКХ, оказывающих услуги населению.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСовет Федерации РФЭкономика
Популярные комментарии
Если предлагают, значит это чей-то "сенаторский" бизнес!
23 мая, 13:22
Kot Piter
1320001
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