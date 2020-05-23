В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

Закрытые павильоны в торговом центре "Город" в Москве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год.

Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.

Такое предложение Совфед включил в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в рамках мер, направленных на развитие экономики в условиях пандемии коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Крупным торговым центрам, считают сенаторы, следует компенсировать потерю арендной платы, которую те недополучили из-за предоставления льгот арендаторам — представителям малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Ранее Совет Федерации уже выдвинул ряд предложений по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики.

В частности, он рекомендовал правительству освободить от налогов не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей; создать фонд "плохих" активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги; распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев; исключить иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под действия контрмер, введенных Россией в ответ на западные санкции; обеспечить экономическую поддержку предприятий ЖКХ, оказывающих услуги населению.