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2020-05-23T13:09
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Спасатели МЧС из Самары отправились в Дагестан для проведения дезинфекции
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РИА Новости

Спасатели МЧС из Самары отправились в Дагестан для проведения дезинфекции

13:09 23.05.2020
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты Волжского спасательного центра МЧС отправились из Самары для проведения дезинфекционных работ на территории Дагестана, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства.
"Для усиления группировки МЧС в Республику Дагестан направлены подразделения Волжского спасательного центра. 23 мая автоколонна в составе 60 специалистов радиационно-химической и биологической защиты и 14 единиц техники выдвинулась из Самары", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что специалисты МЧС будут проводить дезинфекционные работы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Основную часть группировки составляет специальная техника радиационно-химической и биологической защиты, укомплектованная современным оборудованием и предназначенная для дегазации, дезактивации, дезинфекции, а также специальной и санитарной обработки объектов и территорий.
"Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - отметил представитель ведомства.
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Он напомнил, что мероприятия организованы в рамках поручения президента России Владимира Путина. Ранее в Дагестан уже прибыли специалисты Ногинского и Донского спасательных центров МЧС в составе 140 человек и 26 единиц техники.
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