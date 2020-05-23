Спасатели МЧС из Самары отправились в Дагестан для проведения дезинфекции

"Для усиления группировки МЧС в Республику Дагестан направлены подразделения Волжского спасательного центра. 23 мая автоколонна в составе 60 специалистов радиационно-химической и биологической защиты и 14 единиц техники выдвинулась из Самары", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что специалисты МЧС будут проводить дезинфекционные работы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Основную часть группировки составляет специальная техника радиационно-химической и биологической защиты, укомплектованная современным оборудованием и предназначенная для дегазации, дезактивации, дезинфекции, а также специальной и санитарной обработки объектов и территорий.
"Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - отметил представитель ведомства.
Он напомнил, что мероприятия организованы в рамках поручения президента России Владимира Путина. Ранее в Дагестан уже прибыли специалисты Ногинского и Донского спасательных центров МЧС в составе 140 человек и 26 единиц техники.
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