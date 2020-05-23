МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в ходе рабочего визита в республику.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, во время которого глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
"Потребность Дагестана в лекарствах будет закрыта в самое ближайшее время", - цитирует Фисенко пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, Минздрав России уже направил в республику необходимые медикаменты, также решается вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.
"Обсуждается возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции. Кроме того, за последние 10 дней в регионе в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований на новую коронавирусную инфекцию... Их объемы будут еще наращивать", - говорится в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф