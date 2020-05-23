Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время

"Обсуждается возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции. Кроме того, за последние 10 дней в регионе в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований на новую коронавирусную инфекцию... Их объемы будут еще наращивать", - говорится в релизе.