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2020-05-23T13:06
https://ria.ru/20200523/1571882536.html
Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_664edcd3e9e82381c30a0fc362d8e141.jpg
РИА Новости

Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время

13:06 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Максим Блинов
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В больнице. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в ходе рабочего визита в республику.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, во время которого глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
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"Потребность Дагестана в лекарствах будет закрыта в самое ближайшее время", - цитирует Фисенко пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, Минздрав России уже направил в республику необходимые медикаменты, также решается вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.
"Обсуждается возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции. Кроме того, за последние 10 дней в регионе в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований на новую коронавирусную инфекцию... Их объемы будут еще наращивать", - говорится в релизе.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ФисенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
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