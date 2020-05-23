В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40

НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Общее число умерших в Общее число умерших в Ингушетии пациентов с коронавирусом выросло до 40, за сутки скончались еще двое больных, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1692 случая заболевания коронавирусом, скончались 38 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки скончались два человека. Это мужчины 1953 и 1960 годов рождения, оба имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, по состоянию на 23 мая в регионе выявлены 42 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 1734 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровел 781 человек.

Всего в республике госпитализированы 560 человек, из них 277 - с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, 31 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3917 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 734 человека.