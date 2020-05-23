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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:22
https://ria.ru/20200523/1571881083.html
В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 40

12:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Общее число умерших в Ингушетии пациентов с коронавирусом выросло до 40, за сутки скончались еще двое больных, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1692 случая заболевания коронавирусом, скончались 38 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки скончались два человека. Это мужчины 1953 и 1960 годов рождения, оба имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, по состоянию на 23 мая в регионе выявлены 42 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 1734 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровел 781 человек.
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Всего в республике госпитализированы 560 человек, из них 277 - с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, 31 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3917 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 734 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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