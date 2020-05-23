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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:15
https://ria.ru/20200523/1571880813.html
В Петербурге число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570335672_0:143:2855:1749_1036x0_80_0_0_e83dcb6f373a9ce6f73ac9f7d8022b57.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам

12:15 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло 12 955, при этом выздоровели более 3 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случаев.
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12 955 случая заражения COVID-19. Умерло 113 человек. Выздоровело 3124 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 608 человек. На карантине находятся 3339 человек, из них 164 - в обсерваторе, 686 - на самоизоляции, 2489 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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