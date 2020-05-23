В Петербурге число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12 955 случая заражения COVID-19. Умерло 113 человек. Выздоровело 3124 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 608 человек. На карантине находятся 3339 человек, из них 164 - в обсерваторе, 686 - на самоизоляции, 2489 - контактные.