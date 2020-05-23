В Петербурге число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло 12 955, при этом выздоровели более 3 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 363 новых случаев.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12 955 случая заражения COVID-19. Умерло 113 человек. Выздоровело 3124 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 608 человек. На карантине находятся 3339 человек, из них 164 - в обсерваторе, 686 - на самоизоляции, 2489 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.