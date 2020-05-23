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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-23T12:12
https://ria.ru/20200523/1571880725.html
Эксперты оценили представленный МЭР прогноз курса рубля
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1036x0_80_0_0_b63d3bdd32883f32474616abd7405161.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили представленный МЭР прогноз курса рубля

12:12 23.05.2020
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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Ослабление рубля к концу текущего года достаточно закономерно на фоне ожидаемого роста импорта, считают некоторые опрошенные РИА Новости эксперты. Однако среднесрочное прогнозирование курса нацвалюты более рискованно в силу высокой макроэкономической неопределённости, полагают аналитики.
Курс доллара к концу текущего года будет в районе 75-76 рублей (сейчас официальный курс Центробанка - 71,88 рубля), поскольку по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно, оценивает Минэкономразвития.
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В итоге министерство ожидает средний курс доллара в текущем году на уровне 72,6 рубля, а в 2021 году - 74,7 рубля за доллар.
В последующие годы, согласно этому прогнозу, среднегодовой курс доллара начнет снижаться: в 2022 году - до 73,3 рубля, в 2023 году - до 72,1 рубля.

Ближние перспективы кажутся очевидными

В текущий момент рубль выглядит очень крепким для рыночных цен на нефть и внешней ситуации в целом, считает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.
"Его поддерживают интенсивные интервенции Банка России, резкое сокращение спроса на импорт в период карантина, а также низкий внутренний спрос на валюту и иностранные активы внутри экономики (что существенно отличает ситуацию от предыдущих кризисов). Действие первых двух факторов, как мы ожидаем, далее будет несколько сокращаться. Поэтому мы также видим небольшой потенциал ослабления рубля до 76 рублей к доллару в 2020 году", - оценила она.
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Сейчас рубль несколько переукрепился, что обусловлено ростом спроса на рисковые активы в мире и ожиданиями активного снижения ставок Банком России, добавляет начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
"В ближайшие месяцы есть риски ослабления рубля на фоне постепенного восстановления импорта. В этом плане рост доллара в район 75-76 рублей вполне отражает текущие ожидания, во втором полугодии давление на курс усилится", - также считает он.
Впрочем, есть и отличающиеся оценки. Курс рубля будет более крепким, чем оценил МЭР, как в текущем, так и в будущем году, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
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"Судя по статистике ФТС за апрель, пока падение спроса на потребительский импорт было незначительным, однако инвестиционный импорт уже просел очень сильно. Умеренный прогноз Минэкономразвития по спаду инвестиций мог транслироваться в более высокие ожидания роста импорта, и, соответственно, в более слабый платежный баланс", - пояснил свои оценки эксперт.
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин предполагает курс доллара в конце текущего года в диапазоне 65-70 рублей.
"Мы ожидаем восстановления цен на нефть к концу 2020 года до уровней выше 55 долларов за баррель (а не ниже 27 долларов в июне–декабре, как закладывает Минэк). Наш прогноз отражает меры макроэкономического стимулирования в США, КНР, Японии, а также беспрецедентного за последние 30 лет сокращения предложения на рынке нефти со стороны ОПЕК", - пояснил он свои оценки.
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Дальнейшее - туман

В то же время сохраняется крайне высокий уровень неопределенности в мировой экономике, поэтому нужно понимать, что прогнозы на 2022 и 2023 годы достаточно условны – они просто отражают ожидания восстановления цен на нефть, рассуждает Сусин.
"Рисков для таких прогнозов сейчас много – это и вероятность второй волны пандемии, и рост торговых противоречий в мире на фоне слабой экономической динамики, риски роста дефолтов мировой финансовой системы. Думаю, какие-то более обоснованные прогнозы на среднесрочную перспективу можно будет делать не ранее конца осени – начала зимы текущего года, когда будет больше определенности", - добавил он.
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В условиях большой волатильности сырьевых цен (рынок нефти сейчас далек от стабилизации) долгосрочный прогноз априори будет не слишком надёжен, также считает советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
"Тем не менее, к 2022-2023 годам предполагается восстановление спроса на нефть. Это и отражается в той части прогноза Минэка, которая предполагает укрепление рубля", - пояснил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
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