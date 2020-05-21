МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году.

Как рассказал глава ведомства Максим Решетников , стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.

Минэкономразвития также прогнозирует, что цена марки Urals составит 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году. В то же время в министерстве предсказывают постепенный рост стоимости в течение ближайших трех лет: в 2021-м — 35,4 доллара, в 2022-м — 42,2 доллара, в 2023-м — 45,6 доллара за баррель.

По информации ведомства, в апреле цена на Urals остановилась на отметке в 18,22 доллара за баррель — это почти в четыре раза меньше аналогичного периода прошлого года, когда стоимость держалась на уровне 71,54 доллара. Минимума нефть этой марки достигла 1 апреля: тогда баррель стоил 10,54 доллара. Сейчас ее цена составляет 33-34 доллара за баррель.

По словам Решетникова, такие колебания были вызваны отсутствием на тот момент договоренностей между странами ОПЕК + о дальнейшем продлении сделки о сокращении добычи, а также падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса

Министр подчеркнул, что новое соглашение позволило стабилизировать рынок. Однако он предупредил, что в мировой экономике накопились большие запасы нефти. Этот фактор, посетовал Решетников, будет давить на рынок.

Курс доллара

В ведомстве также спрогнозировали, что среднегодовой курс доллара в текущем году составит 72,6 рубля. В 2021-м американская валюта еще укрепится по отношению к российской — до 74,7 рубля. Однако в последующем курс доллара начнет снижаться: в 2022 году — до 73,3 рубля, в 2023 году — до 72,1.

При этом министр также предупредил, что к концу текущего года российская валюта умеренно ослабнет из-за того, что во второй половине экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно из-за введенных ранее ограничений. Это приведет к тому, что доллар вырастет до 75-76 рублей, считают в ведомстве.