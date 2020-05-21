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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-21T23:48
https://ria.ru/20200521/1571810427.html
МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360678_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_b547b7d950f8bd63591a044e5e70a4f3.jpg
РИА Новости

МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году

23:09 21.05.2020 (обновлено: 23:48 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году.
Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.
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Минэкономразвития также прогнозирует, что цена марки Urals составит 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году. В то же время в министерстве предсказывают постепенный рост стоимости в течение ближайших трех лет: в 2021-м — 35,4 доллара, в 2022-м — 42,2 доллара, в 2023-м — 45,6 доллара за баррель.
По информации ведомства, в апреле цена на Urals остановилась на отметке в 18,22 доллара за баррель — это почти в четыре раза меньше аналогичного периода прошлого года, когда стоимость держалась на уровне 71,54 доллара. Минимума нефть этой марки достигла 1 апреля: тогда баррель стоил 10,54 доллара. Сейчас ее цена составляет 33-34 доллара за баррель.
По словам Решетникова, такие колебания были вызваны отсутствием на тот момент договоренностей между странами ОПЕК+ о дальнейшем продлении сделки о сокращении добычи, а также падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.
Министр подчеркнул, что новое соглашение позволило стабилизировать рынок. Однако он предупредил, что в мировой экономике накопились большие запасы нефти. Этот фактор, посетовал Решетников, будет давить на рынок.
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Курс доллара

В ведомстве также спрогнозировали, что среднегодовой курс доллара в текущем году составит 72,6 рубля. В 2021-м американская валюта еще укрепится по отношению к российской — до 74,7 рубля. Однако в последующем курс доллара начнет снижаться: в 2022 году — до 73,3 рубля, в 2023 году — до 72,1.
При этом министр также предупредил, что к концу текущего года российская валюта умеренно ослабнет из-за того, что во второй половине экспорт-импорт начнут восстанавливаться, при этом по мере оживления экономики импорт будет расти чуть более активно из-за введенных ранее ограничений. Это приведет к тому, что доллар вырастет до 75-76 рублей, считают в ведомстве.
Сегодня по состоянию на 21:00 по Москве курс доллара составлял 70,92 рубля. При этом в последние два дня российская валюта заметно укрепилась по отношению к американской из-за роста цен на нефть на фоне сообщений о восстановлении спроса на сырье.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииДинамика курсов валютЦены на нефтьМаксим РешетниковUralsОПЕКЭкономика
Популярные комментарии
с каким минталитетом? что хают продукцию низкого качества? ну так пусть работают над её улучшением! в итоге пришли к тому что ткани для масок сделать не можем... за 30 лет от производств полного цикла сделали цеха отверточной сборки из импортных комплектующих
22 мая, 00:14
MSMaksim S
1500025
Какой промышленности, что вы собираетесь производить? Посмотрите на Лукашенко, его поделки никому не нужны, со скрипом РФ покупает. А в РФ даже внутри страны все свое хают, начиная с автомобилей и кончая российской сборкой любых товаров, им хоть негры в Африке, но не Россия. Промышленность это последнее во что я бы стал вкладывать в стране, где живет народ с таким менталитетом.
22 мая, 00:01
Максим Светлов
2000212
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