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2020-05-23T11:57
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Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года
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РИА Новости

Хуснуллин: трассу "Москва-Казань" могут построить за четыре года

11:57 23.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Вчера закончил разбирать планы дорог "Москва – Казань", это часть дороги "Европа - Западный Китай". Вчера я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства - восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года", - сказал Хуснуллин.
"Европа - Западный Китай" - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту "Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган" составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.
Автодорога "Москва-Казань" в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре 2019 года тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы - до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.
Железнодорожный мост через автотрассу. Архив
21 мая, 09:00
"Автодор" разработал новый вариант трассировки автодороги Москва-Казань
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ИнфраструктураМарат ХуснуллинМоскваКазаньЭкономика
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