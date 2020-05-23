Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Новосибирск

ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит чартерным рейсом 136 россиян из Ташкента в Новосибирск после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 23 мая из Ташкента в Новосибирск в 13.20 (11.20 мск). На борту - 136 гражданин России и четверо иностранных граждан", - сказал представитель посольства. С прошлой субботы Uzbekistan Airways и "Уральские авиалинии" уже доставили около 380 россиян в Ростов-на-Дону, Казань Москву и Санкт-Петербург.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено около 2,8 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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