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2020-05-23T12:31
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Более 120 россиян вылетели на родину спецрейсом из Камбоджи
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РИА Новости

Более 120 россиян вылетели на родину спецрейсом из Камбоджи

11:38 23.05.2020 (обновлено: 12:31 23.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 120 россиян покинули Камбоджу в субботу на вывозном рейсе авиакомпании "Россия", сообщили в посольстве РФ в королевстве.

"Двадцать третьего мая в 1.35 по местному времени 121 российский гражданин покинул Камбоджу на вывозном рейсе № SDM 6698 авиакомпании "Россия", следующим по маршруту Пномпень-Новосибирск-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

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Отмечается, что помимо россиян спецбортом смогли воспользоваться три гражданина Белоруссии и по одному представителю Киргизии и Молдавии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
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