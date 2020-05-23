Более 120 россиян вылетели на родину спецрейсом из Камбоджи

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 120 россиян покинули Камбоджу в субботу на вывозном рейсе авиакомпании "Россия", сообщили в посольстве РФ в королевстве.
"Двадцать третьего мая в 1.35 по местному времени 121 российский гражданин покинул Камбоджу на вывозном рейсе № SDM 6698 авиакомпании "Россия", следующим по маршруту Пномпень-Новосибирск-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Отмечается, что помимо россиян спецбортом смогли воспользоваться три гражданина Белоруссии и по одному представителю Киргизии и Молдавии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.