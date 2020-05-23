Более 120 россиян вылетели на родину спецрейсом из Камбоджи

"Двадцать третьего мая в 1.35 по местному времени 121 российский гражданин покинул Камбоджу на вывозном рейсе № SDM 6698 авиакомпании "Россия", следующим по маршруту Пномпень-Новосибирск-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.