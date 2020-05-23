В ДНР число заболевших COVID-19 увеличилось до 372 человек

"За последние сутки в ДНР выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 372: на лечении - 261 пациент, выписаны – 102 человека, летальных случаев – девять", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.