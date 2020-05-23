В ДНР число заболевших COVID-19 увеличилось до 372 человек

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 33, до 372, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"За последние сутки в ДНР выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 372: на лечении - 261 пациент, выписаны – 102 человека, летальных случаев – девять", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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