Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T11:04
https://ria.ru/20200523/1571877970.html
В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Дагестане
https://cdn23.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:298:3109:2047_1036x0_80_0_0_c7266c89d8940646af9b47a1bc26629e.jpg
РИА Новости

В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Дагестане

11:04 23.05.2020
835
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Росгвардия. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Пострадавший в ходе боестолкновения в Дагестане сотрудник Росгвардии находится в стабильно тяжелом состоянии, ему провели несколько операций, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что один силовик получил ранение в ходе ликвидации боевиков в Дагестане, среди гражданских никто не пострадал. Отмечалось, что в ходе спецоперации нейтрализованы шестеро бандитов, намеревавшихся совершить теракты.
"В ходе боестолкновения получил ранение 38-летний военнослужащий Росгвардии. Пострадавших среди гражданского населения нет. Незамедлительно организована эвакуация раненого в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. В настоящее время состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что опытный военнослужащий сил специального назначения Росгвардии служит в войсках правопорядка более 15 лет. "Как и в других спецоперациях, спецназовец Росгвардии проявил мужество и самоотверженность. Командованием принято решение о представлении росгвардейца к награде", - добавили в ведомстве.
27001801
Обсудить 1
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ДагестанНациональный антитеррористический комитет РФБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
Заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Соип Солсаев
В Чечне умер замглавврача республиканской больницы, заболевший COVID-19
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил установить вычет по акцизу на этан и суг
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек
Люди в центре Москвы
Глава депздрава оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
NI впечатлило возрождение "морского монстра" из России
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Гинцбург: полностью вылечившийся от COVID пациент повторно не заболевает
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Видео спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
Президент России Владимир Путин
Путин поручил сформировать фонд незаконченных нефтяных скважин
Пустая больничная палата
В Тверской области две трети пациентов выздоровели от COVID-19
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния