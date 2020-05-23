В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Дагестане

"В ходе боестолкновения получил ранение 38-летний военнослужащий Росгвардии. Пострадавших среди гражданского населения нет. Незамедлительно организована эвакуация раненого в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. В настоящее время состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опытный военнослужащий сил специального назначения Росгвардии служит в войсках правопорядка более 15 лет. "Как и в других спецоперациях, спецназовец Росгвардии проявил мужество и самоотверженность. Командованием принято решение о представлении росгвардейца к награде", - добавили в ведомстве.