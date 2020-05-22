Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T19:49
https://ria.ru/20200522/1571856171.html
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571857301_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_ccd46ceee83bf809538b8082ccb3328c.jpg
РИА Новости

В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты

17:29 22.05.2020 (обновлено: 19:49 22.05.2020)
0
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Дагестане спецслужбы уничтожили шестерых бандитов, планировавших нападения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В рамках режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе республики поступили данные о том, что вооруженные боевики скрываются в лесу к северу от поселка Гоксув.
Кадры с места нейтрализации боевика в Мурманске
4 апреля, 12:56
В Мурманске предотвратили теракт
При попытке задержания они открыли огонь из автоматов и применили гранаты.
"Ответным огнем бандиты нейтрализованы", — говорится в сообщении НАК.
Во время операции один боец спецназа получил ранение, пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте столкновения нашли оружие и боеприпасы.

"По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности: нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности".

НАК
В районе спецоперации проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Кадры контртеррористической операции в Екатеринбурге
30 апреля, 10:18
Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Екатеринбурге
000000
Обсудить 0
Республика ДагестанНациональный антитеррористический комитет РФБезопасностьПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала