Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:51
https://ria.ru/20200523/1571877700.html
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_1856f3db933054b6980a849b6a40a94a.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов

10:57 23.05.2020 (обновлено: 15:51 23.05.2020)
7259
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после кризиса рабочие места будут нужны "прежде всего гражданам России".

"Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая растет или производится в этих странах лучше, "может быть, даже с предоплатой", чтобы их граждане имели возможность "работать дома".
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
668942220
Обсудить 22
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Средняя АзияЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Очередной раз убеждаюсь, что мысли Жириновского в части миграционной политики - абсолютно точные. Очень точно он чувствует эту тему и правильные выводы делает.
23 мая, 11:22
psva
11650014
он вообще точен...поначалу кажется - бред сказал, а пройдет пару лет - и ... а он был прав
23 мая, 11:40
О Ольга Занкова
6910012
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Соип Солсаев
В Чечне умер замглавврача республиканской больницы, заболевший COVID-19
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Заседание Совета безопасности ООН
Украина отказалась от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму
Ты больной: американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
Вид Севастополя из космоса
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния