Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов

"Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.