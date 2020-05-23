Глава депздрава оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

"Это очень хорошо. Мы видим, что количество поступающих в стационары сегодня постепенно уменьшается, мы в частности, принимаем решение о расширении плановых медицинских видов помощи. То есть ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее",- сказал Хрипун на онлайн пресс-конференции по теме популяционного иммунитета.