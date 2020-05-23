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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:53
https://ria.ru/20200523/1571877570.html
Глава депздрава оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767146_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c58bf7fa363dca14ef3905b829a0c657.jpg
РИА Новости

Глава депздрава оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

10:53 23.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в центре Москвы
Люди в центре Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Люди в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация в Москве по коронавирусу, в целом, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, заявил в субботу глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, "12,5% москвичей сегодня демонстрируют формирующийся иммунитет".
"Это очень хорошо. Мы видим, что количество поступающих в стационары сегодня постепенно уменьшается, мы в частности, принимаем решение о расширении плановых медицинских видов помощи. То есть ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее",- сказал Хрипун на онлайн пресс-конференции по теме популяционного иммунитета.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ХрипунМоскваОбщество
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