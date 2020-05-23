Гинцбург: полностью вылечившийся от COVID пациент повторно не заболевает

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полностью выздоровевший после COVID-19 человек повторно не заболевает, сообщил академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
"Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает", - рассказал Гинцбург на пресс-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве", состоявшейся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
С повторным заболеванием коронавирусом, по словам эксперта, часто путают носительство вируса и продолжение болезни в результате ослабления иммунных реакций организма.
"При повторном заболевании нужно различать два явления, которые чисто внешне очень схожи: это человек в результате перенесенного заболевания становится носителем - это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел. И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а он просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть", - добавил Гинцбург.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.