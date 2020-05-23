Гинцбург: полностью вылечившийся от COVID пациент повторно не заболевает

"При повторном заболевании нужно различать два явления, которые чисто внешне очень схожи: это человек в результате перенесенного заболевания становится носителем - это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел. И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а он просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть", - добавил Гинцбург.