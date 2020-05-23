Аксенов назвал два случая COVID-19 в Крыму за сутки хорошей новостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью снижение за последние сутки в республике числа выявленных новых случаев коронавирусной инфекцией.
"У нас сегодня хорошие новости в том плане, что всего два заболевших за истекшие сутки. Один – житель Симферополя и одна женщина, прилетевшая из Санкт-Петербурга. Она находилась в обсерваторе, была под контролем, угрозы распространения от этого источника нет", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По его словам, таким образом, всего, по последним данным, в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 152 человека.
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