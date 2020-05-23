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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:41
https://ria.ru/20200523/1571877159.html
Аксенов назвал два случая COVID-19 в Крыму за сутки хорошей новостью
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Аксенов назвал два случая COVID-19 в Крыму за сутки хорошей новостью

10:41 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью снижение за последние сутки в республике числа выявленных новых случаев коронавирусной инфекцией.
"У нас сегодня хорошие новости в том плане, что всего два заболевших за истекшие сутки. Один – житель Симферополя и одна женщина, прилетевшая из Санкт-Петербурга. Она находилась в обсерваторе, была под контролем, угрозы распространения от этого источника нет", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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По его словам, таким образом, всего, по последним данным, в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 152 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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