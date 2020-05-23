В России за сутки 8111 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в РФ выписаны 8 111 человек, всего выздоровели 107 936, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 8 111 человек... За весь период выписано 107 936 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выздоровел 3831 человек за сутки, 464 человека в Подмосковье, 288 в Ямало-Ненецком автономном округе, 265 в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф