Четыре российских региона подали заявки на дистанционную продажу лекарств

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аптечные организации из четырех регионов России уже подали заявления на разрешение дистанционной торговли лекарствами, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"Аптечные организации из четырех регионов страны уже подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами",- говорится в сообщении.
Заявления подали пять аптечных организаций из Москвы, а также из Сахалинской, Амурской и Московской областей, уточнили в Росздравнадзоре.