Четыре российских региона подали заявки на дистанционную продажу лекарств

"Аптечные организации из четырех регионов страны уже подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами",- говорится в сообщении.

Заявления подали пять аптечных организаций из Москвы, а также из Сахалинской, Амурской и Московской областей, уточнили в Росздравнадзоре.