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2020-05-23T10:35
https://ria.ru/20200523/1571876898.html
Четыре российских региона подали заявки на дистанционную продажу лекарств
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РИА Новости

Четыре российских региона подали заявки на дистанционную продажу лекарств

10:33 23.05.2020 (обновлено: 10:35 23.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аптечные организации из четырех регионов России уже подали заявления на разрешение дистанционной торговли лекарствами, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"Аптечные организации из четырех регионов страны уже подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами",- говорится в сообщении.
Заявления подали пять аптечных организаций из Москвы, а также из Сахалинской, Амурской и Московской областей, уточнили в Росздравнадзоре.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваАмурская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
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