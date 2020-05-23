Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 50 тысяч жителей Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.

"Из более чем 50 тысяч обследованных у 12 процентов москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", — сказал он.

По его словам, результаты по городу колеблются — от 11,2 процента в Юго-Западном до 13,6 в Северо-Восточном административном округе.

Всего столичные власти намерены обследовать от трех до шести миллионов москвичей, добавил Хрипун. Он отметил, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к новой возможной волне инфекции.

Глава депздрава добавил, что с сегодняшнего дня каждые две недели жителям столицы будут сообщать о результатах тестов на наличие иммуноглобулина G и каждый месяц — об уровне иммуноглобулина М.

Масштабное исследование популяционного иммунитета началось в Москве 15 мая. Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению, но с 27 мая все, кто хочет проверить здоровье, смогут сделать это по предварительной записи.

Кроме того, ИФА-тестирование еженедельно проходят все сотрудники столичных медицинских организаций, а также пациенты в стационарах — в день госпитализации, в дневных стационарах и КТ-центрах — при первом обращении, в поликлиниках — по направлению врача.

По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 161 тысячу, 1934 человека скончались, более 47 тысяч вылечились.