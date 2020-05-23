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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:09
https://ria.ru/20200523/1571876358.html
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d2ba55eee506508d5ffe272224de033.jpg
РИА Новости

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

10:17 23.05.2020 (обновлено: 14:09 23.05.2020)
83077
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
"Из более чем 50 тысяч обследованных у 12 процентов москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", — сказал он.
По его словам, результаты по городу колеблются — от 11,2 процента в Юго-Западном до 13,6 в Северо-Восточном административном округе.
Всего столичные власти намерены обследовать от трех до шести миллионов москвичей, добавил Хрипун. Он отметил, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к новой возможной волне инфекции.
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Глава депздрава добавил, что с сегодняшнего дня каждые две недели жителям столицы будут сообщать о результатах тестов на наличие иммуноглобулина G и каждый месяц — об уровне иммуноглобулина М.
Масштабное исследование популяционного иммунитета началось в Москве 15 мая. Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению, но с 27 мая все, кто хочет проверить здоровье, смогут сделать это по предварительной записи.
Кроме того, ИФА-тестирование еженедельно проходят все сотрудники столичных медицинских организаций, а также пациенты в стационарах — в день госпитализации, в дневных стационарах и КТ-центрах — при первом обращении, в поликлиниках — по направлению врача.
По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 161 тысячу, 1934 человека скончались, более 47 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Так а результаты то какие? У какого % протестировавшихся выявлены антитела? В Петербурге например в первой волне тестов "простых людей" (не медиков или других групп риска имевших в разы большую вероятность заразиться и переболеть первыми) наличие антител выявили только у примерно 5% протестированных. А в Москве? Без этой информации новость вообще ни о чем - единственная представляющая интерес информация отсутствует.
23 мая, 12:06
Mad_Max Maximus
23210025
Написано же что 12 процентов
23 мая, 12:15
ОЛОлег Ливанов
2930011
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