Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:28
https://ria.ru/20200523/1571876277.html
В Москве хотят исследовать на антитела к COVID до шести миллионов человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515456_0:505:2741:2047_1036x0_80_0_0_005ff73ad6a9b5d626accf62e51d9414.jpg
РИА Новости

В Москве хотят исследовать на антитела к COVID до шести миллионов человек

10:12 23.05.2020 (обновлено: 10:28 23.05.2020)
543
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Москвы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от 3 до 6 миллионов человек, сообщил глава департамента здравохранения столицы Алексей Хрипун.
"Количество, объем исследования от 3 до 6 миллионов, это, конечно, беспрецедентный объем исследований", - сказал Хрипун на пресс-конференции на тему: "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве", которая прошла онлайн.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Он отметил, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к следующей волне, которая, скорее всего, ещё наступит.
"Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере ", - сказал Хрипун.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Он также отметил, что начиная с 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, и каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
320067
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ХрипунЗдоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Центр Гамалеи намерен начать производство вакцины от коронавируса к лету
Люди в центре Москвы
Глава депздрава оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Директор Центра Гамалеи рассказал об исследовании вакцины от COVID-19
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Гинцбург: полностью вылечившийся от COVID пациент повторно не заболевает
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19
Медики карантинного центра в Коммунарке
В Москве еще 3831 пациент вылечился от COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 3190 новых случаев COVID-19
Тестирование москвичей на наличие антител к COVID-19
Гинцбург: около 15-20% населения Москвы столкнулись с коронавирусом
В лаборатории
В России провели более 8,4 миллиона тестов на коронавирус
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
В Москве 283 пациента с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 139 пациентов с COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Астраханской области умерли два пациента с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния