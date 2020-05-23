В Москве хотят исследовать на антитела к COVID до шести миллионов человек

Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы

Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от 3 до 6 миллионов человек, сообщил глава департамента здравохранения столицы Алексей Хрипун

"Количество, объем исследования от 3 до 6 миллионов, это, конечно, беспрецедентный объем исследований", - сказал Хрипун на пресс-конференции на тему: "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве", которая прошла онлайн.

Он отметил, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к следующей волне, которая, скорее всего, ещё наступит.

"Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере ", - сказал Хрипун.

Он также отметил, что начиная с 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, и каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.