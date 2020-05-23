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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:20
https://ria.ru/20200523/1571876184.html
Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_92ee60f6aa9fd1ed71d5ce807b416ca4.jpg
РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

10:07 23.05.2020 (обновлено: 10:20 23.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тысяч обследованных на антитела москвичей, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Из более 50 тысяч обследованных, у 12% москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал Хрипун на онлайн пресс-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москва".
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Распространение нового коронавирусаАлексей ХрипунКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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