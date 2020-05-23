Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тысяч обследованных на антитела москвичей, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Из более 50 тысяч обследованных, у 12% москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал Хрипун на онлайн пресс-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москва".
Он отметил, что результаты по городу колеблются - от 11,2% в ЮЗАО до 13,6% в СВАО.
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