Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей

"Из более 50 тысяч обследованных, у 12% москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал Хрипун на онлайн пресс-конференции "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москва".