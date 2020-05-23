Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:24
https://ria.ru/20200523/1571875747.html
Центр Гамалеи намерен начать производство вакцины от коронавируса к лету
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36b787c4758318f71d16e6e728e8b63e.jpg
РИА Новости

Центр Гамалеи намерен начать производство вакцины от коронавируса к лету

09:50 23.05.2020 (обновлено: 11:24 23.05.2020)
16533
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию", — рассказал он.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Сейчас, по словам Гинцбурга, заканчиваются доклинические исследования.

"На мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности", — добавил директор НИИ.

После этого планируется подать в Минздрав документы для получения разрешения проводить тесты на людях.
"Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции", — сказал Гинцбург.
Коронавирус
20 мая, 16:41Распространение нового коронавируса
Эксперты оценили перспективы создания вакцины от коронавируса
Он отметил, что уже идет процесс отбора добровольцев.
Сами создатели вакцины уже вкололи ее себе, рассказал собеседник агентства. Он признался, что тоже сделал это.
"Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже! Маску я надеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", — добавил Гинцбург.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
271563637
Обсудить 27
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Супер! Нужно максимально быстро обезопасить всех. Вакцину очень ждем !!
23 мая, 10:06
white rabbit
62010021
Ждём.
23 мая, 12:21
Арсений Новиков
6400003
Рекомендуем
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Сотрудники военной полиции маршируют в день открытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Китайский локомотив мировой экономики осторожно набирает скорость
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Аллигатор Сатурн
В Московском зоопарке умер "аллигатор Гитлера"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных
Сотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
Остановит ли трансгендеров железный занавес?
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния