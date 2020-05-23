Центр Гамалеи намерен начать производство вакцины от коронавируса к лету

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

"Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию", — рассказал он.

Сейчас, по словам Гинцбурга, заканчиваются доклинические исследования.

"На мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности", — добавил директор НИИ.

После этого планируется подать в Минздрав документы для получения разрешения проводить тесты на людях.

"Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что уже идет процесс отбора добровольцев.

Сами создатели вакцины уже вкололи ее себе, рассказал собеседник агентства. Он признался, что тоже сделал это.

"Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже! Маску я надеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", — добавил Гинцбург.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.