Директор Центра Гамалеи рассказал об исследовании вакцины от COVID-19

"Заканчиваются доклинические исследования, на мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть, на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности", - рассказал Гинцбург.

"И сразу подать документы в Минздрав на получение разрешения испытания на людях. Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции", - сообщил эксперт.