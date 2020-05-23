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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T09:52
https://ria.ru/20200523/1571875320.html
Директор Центра Гамалеи рассказал об исследовании вакцины от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/151845/11/1518451111_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_93471da422bb7ab79f0674de95a0dd48.jpg
РИА Новости

Директор Центра Гамалеи рассказал об исследовании вакцины от COVID-19

09:38 23.05.2020 (обновлено: 09:52 23.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от COVID-19 показали хороший результат, к 15 июня планируется исследование на людях, сообщил РИА Новости академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
"Заканчиваются доклинические исследования, на мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть, на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности", - рассказал Гинцбург.
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Доклинические испытания, по словам Гинцбурга, планируется завершить в первой декаде июня.
"И сразу подать документы в Минздрав на получение разрешения испытания на людях. Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции", - сообщил эксперт.
Отбор добровольцев, как отметил Гинцбург, уже в процессе.
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