На Украине суд вынес приговор за пропаганду войны

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Украинский суд впервые с начала вооруженного конфликта на Донбассе вынес обвинительный приговор за пропаганду войны, местная 28-летняя жительница получила три года лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры.
"По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по статье 436 ("Пропаганда войны") УК Украины", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
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"Приговор суда — три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год", — добавили в прокуратуре.
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