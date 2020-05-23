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2020-05-23T16:00
https://ria.ru/20200523/1571875209.html
На Украине суд вынес приговор за пропаганду войны
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РИА Новости

На Украине суд вынес приговор за пропаганду войны

09:35 23.05.2020 (обновлено: 16:00 23.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Украинский суд впервые с начала вооруженного конфликта на Донбассе вынес обвинительный приговор за пропаганду войны, местная 28-летняя жительница получила три года лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры.

"По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по статье 436 ("Пропаганда войны") УК Украины", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

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Суд установил, что в 2015-2016 годах 28-летняя жительница города Покровска распространяла в социальной сети "ВКонтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, что нарушает Конституцию Украины.

"Приговор суда — три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год", — добавили в прокуратуре.

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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 13
Ситуация на УкраинеДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
украина развалится ещё до того как она выйдет
23 мая, 10:25
ТМТоварищ Мaузер
3910004
Еще одна жертва поверившая российским властям и преданная ими же. Донбасс поверил России после Крыма, но кому-то оказалось легче сделать из Донбасса затяжную мясорубку предав русских там, как ранее были преданы русские Прибалтики и других республик.
23 мая, 14:42
sshumov.1973
9101119
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