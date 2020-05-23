На Украине суд вынес приговор за пропаганду войны

"По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по статье 436 ("Пропаганда войны") УК Украины", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.