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2020-05-23T10:12
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Правительство одобрило проекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС
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РИА Новости

Правительство одобрило проекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

09:31 23.05.2020 (обновлено: 10:12 23.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год, сообщается в решениях, опубликованных на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вчера, 09:29
Правительство одобрило проект закона об исполнении бюджета за 2019 год
В 2019 году бюджет ПФР был исполнен по доходам на 8,781 триллиона рублей, по расходам — 8,672 триллиона рублей.
Бюджет ФСС - по доходам 770,6 миллиарда рублей, по расходам — 738,1 миллиарда рублей.
Бюджет ФОМС был исполнен по доходам на 2,124 триллиона рублей, по расходам — 2,187 триллиона рублей.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФонд социального страхования РФПенсионный фонд РФЭкономика
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