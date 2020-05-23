Правительство одобрило проекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год, сообщается в решениях, опубликованных на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В 2019 году бюджет ПФР был исполнен по доходам на 8,781 триллиона рублей, по расходам — 8,672 триллиона рублей.
Бюджет ФСС - по доходам 770,6 миллиарда рублей, по расходам — 738,1 миллиарда рублей.
Бюджет ФОМС был исполнен по доходам на 2,124 триллиона рублей, по расходам — 2,187 триллиона рублей.