Правительство одобрило проекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

"Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.