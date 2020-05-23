Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2194 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 435 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 343, в Гусь-Хрустальном районе - 295, Александровском районе - 203, Ковровском районе - 194, Муроме - 185, Кольчугинском районе - 103.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 284 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф