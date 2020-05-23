Мураками призвал не сравнивать борьбу с коронавирусом с войной

ТОКИО, 23 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Борьбу с коронавирусной инфекцией нельзя сравнивать с войной, считает известный японский писатель Борьбу с коронавирусной инфекцией нельзя сравнивать с войной, считает известный японский писатель Харуки Мураками

Об этом он рассказал во внеочередном выпуске своей двухчасовой радиопередачи на Tokyo-FM "Мураками Радио Stay Home Special, музыка для светлого завтра".

"Есть политики, которые сравнивают борьбу с коронавирусом с войной. Но я считаю, что такая метафора неверна. Борьба с вирусом - это противостояние добра и зла, друзей и врагов, это экзамен для нас, насколько мы сможем, собрав свою мудрость, сотрудничать друг с другом, помогать друг другу и сохранить это. Это не битва для того, чтобы убить друг друга, это борьба разума за то, чтобы сберечь жизни друг друга. Здесь не нужна вражда и ненависть. Поэтому я не хочу, чтобы это сравнивали с войной?" - сказал Мураками.

В ходе передачи Мураками знакомил слушателей со своей подборкой музыки, которая, по его мнению, заставит увидеть "серебряную подкладку у облаков".

Передачу он вел из дома. Он решил подобрать такую музыку, чтобы всем стало немного веселее. В ходе передачи он рассказал, что он любит - это суп-лапша в керамической кастрюле зимой, подушечки на кошачьих лапах, новые кроссовки для бега, звонок перед концертом.

"Сделайте список того, что вы любите. И подождем, пока мир успокоится", - посоветовал писатель.

Харуки Мураками считает, что сейчас больше всего в мире нужна любовь.

"Сейчас в мире нужны маски, нужна вакцина, и нужна любовь. Но даже если масок и вакцины будет много, если будет нехватка любви и сострадания, мир, после того как закончится пандемия, будет очень холодным и скучным. Любовь – это важно. Пусть как можно скорее вернется в мир обычные мирные будни", - сказал писатель.

Он также рассказал, как самоизоляция и эпидемия коронавируса изменили его жизнь.

"Из-за коронавируса в нашей повседневной жизни произошло много изменений. Большие и малые. В моей жизни тоже произошли изменения. О больших говорить сложно, а о маленьких я расскажу. Почему-то я стал писать перьевой ручкой. Достал из глубины ящика перьевую ручку, которой не пользовался уже 20 лет, купил новые чернила и пишу теперь ей. И почему-то это очень приятно. "Так вот какие они, иероглифы!" Попробуйте создать список маленьких изменений в своей жизни. Может быть, станут видны и большие перемены", - посоветовал писатель.

Он рассказал также, что сейчас перечитывает "Чуму" Камю, а также стал пересматривать старые матчи по бейсболу.

Харуки Мураками считается одним из самых популярных современных японских писателей. Его книги, содержание которых перед началом продаж содержится в строгой тайне, выходят миллионными тиражами. Его считают наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию по литературе среди японских писателей, и каждый год так называемые "харукисты" в своих кафе собираются вечером в день объявления лауреата премии, чтобы отметить это событие, но уже много лет награда достается другим кандидатам.