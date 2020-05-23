В Новосибирской области выявили 83 новых случая COVID-19

НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Восемьдесят три новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, выздоровели 56, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (7.00 мск) 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались две женщины – 70 и 60 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее количество заболевших в регионе выросло до 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1513, в том числе пациенты с установленным диагнозом COVID-19. Остальные пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.
Всего в Новосибирской области сделано более 92 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2526 жителей региона, для 15335 человек меднаблюдение окончено.
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