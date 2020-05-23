В Новосибирской области выявили 83 новых случая COVID-19

"По данным оперативного штаба на 11.00 (7.00 мск) 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались две женщины – 70 и 60 лет", - говорится в сообщении.