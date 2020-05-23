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2020-05-23T10:03
https://ria.ru/20200523/1571872765.html
СМИ: все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
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РИА Новости

СМИ: все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН

07:18 23.05.2020 (обновлено: 10:03 23.05.2020)
19783
CC0 / U.S. Air Force / Самолет Boeing OC-135B
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
Самолет Boeing OC-135B. Архивное фото
АФИНЫ, 23 мая — РИА Новости. Все союзники по НАТО на срочном совещании послов призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник.
"Западные страны мобилизуются для спасения международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти", — пишет агентство.
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АМНА напоминает, что Германия призвала Вашингтон пересмотреть позицию, а затем вместе с девятью другими европейскими странами подписала заявление, напоминающее о важности договора.
Заявление, опубликованное французским МИД, подписали, помимо Германии и Франции, еще Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия и Швеция. Они выражают сожаление в связи с решением Вашингтона, хотя и отмечают, что разделяют его озабоченность.

"Договор по открытому небу является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе", — говорится в документе.

При этом страны, подписавшие заявление, намерены выполнять договор и дальше. Кроме того, они настроены на продолжение диалога с Россией и призывают ее снять ограничения на полеты над Калининградом.
Издание "Нафтемпорики", в свою очередь, пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в заявлении по итогам совещания послов ни словом не упомянул эту декларацию европейских стран.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договоре участвуют 34 государства.
На этой неделе Дональд Трамп объявил о выходе США из договора, обвинив Россию в его нарушении.
В российском МИД шаг Вашингтона назвали прискорбным с точки зрения европейской безопасности, и отметили, что он вписывается в американскую линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Россия же намерена выстраивать дальнейшую линию в отношении договора, исходя из интересов национальной безопасности и в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами.
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Выход США из Договора по открытому небуДональд ТрампНАТОМИД Франции‎ФинляндияЧехияГрецияЙенс СтолтенбергИталияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Игра на публику со стороны европейцев. Нам следует тоже выйти из договора теперь. Ведь американцы будут получать информацию по России через НАТО, а мы по Америке не сможем. Тогда на кой нам этот договор? Чтоб кому спокойнее было? Наверняка НАТО и Америка уже все давно решили с этим выходом, за один день такие вещи не решаются..только вот нас забыли спросить)
23 мая, 07:40
Федор Алексеевич
8200005
Противовесом НАТО был Варшавский договор. Но в Кремле на своих вассалов "клали с прибором", поэтому России — это бледная тень мощи СССР.
23 мая, 13:34
АБАфанасий Бессмертный
3000023
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