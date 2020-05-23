СМИ: все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН

"Западные страны мобилизуются для спасения международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти", — пишет агентство.
Заявление, опубликованное французским МИД, подписали, помимо Германии и Франции, еще Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия и Швеция. Они выражают сожаление в связи с решением Вашингтона, хотя и отмечают, что разделяют его озабоченность.
"Договор по открытому небу является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе", — говорится в документе.
При этом страны, подписавшие заявление, намерены выполнять договор и дальше. Кроме того, они настроены на продолжение диалога с Россией и призывают ее снять ограничения на полеты над Калининградом.
Издание "Нафтемпорики", в свою очередь, пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в заявлении по итогам совещания послов ни словом не упомянул эту декларацию европейских стран.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договоре участвуют 34 государства.
На этой неделе Дональд Трамп объявил о выходе США из договора, обвинив Россию в его нарушении.
В российском МИД шаг Вашингтона назвали прискорбным с точки зрения европейской безопасности, и отметили, что он вписывается в американскую линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Россия же намерена выстраивать дальнейшую линию в отношении договора, исходя из интересов национальной безопасности и в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами.