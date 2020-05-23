СМИ: все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН

"Договор по открытому небу является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе", — говорится в документе .

В российском МИД шаг Вашингтона назвали прискорбным с точки зрения европейской безопасности, и отметили, что он вписывается в американскую линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Россия же намерена выстраивать дальнейшую линию в отношении договора, исходя из интересов национальной безопасности и в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами.