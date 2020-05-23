Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Представитель "Ситимобил" Георгий Лобушкин написал в фейсбуке, что в компании с большим сочувствием отнеслись к артисту Сергею Глушко и его жене певице Наташе Королевой в их непростой ситуации и предложили сотрудничество.
Ранее Глушко пожаловался, что пандемия коронавирусной инфекции ударила по их семейному бюджету. Он заявил, что в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, артисты не имеют ни копейки.
"Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил", — заявил Лобушкин.
Представитель компании отметил, что артистам помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступили к работе в такси.
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