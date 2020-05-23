Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег

"Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил", — заявил Лобушкин.

Представитель компании отметил, что артистам помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступили к работе в такси.