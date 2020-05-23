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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T07:02
https://ria.ru/20200523/1571872600.html
Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег
https://cdn21.img.ria.ru/images/82470/42/824704297_0:23:1333:773_1036x0_80_0_0_0d724e797a6725e2912827807d4f5d72.jpg
РИА Новости

Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег

07:02 23.05.2020
33625
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Представитель "Ситимобил" Георгий Лобушкин написал в фейсбуке, что в компании с большим сочувствием отнеслись к артисту Сергею Глушко и его жене певице Наташе Королевой в их непростой ситуации и предложили сотрудничество.
Ранее Глушко пожаловался, что пандемия коронавирусной инфекции ударила по их семейному бюджету. Он заявил, что в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, артисты не имеют ни копейки.

"Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил", — заявил Лобушкин.

Представитель компании отметил, что артистам помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступили к работе в такси.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаСергей Глушко (Тарзан)КультураКоронавирус COVID-19РоссияСитимобилГеоргий ЛобушкинНаташа Королева (Наталия Порывай)Общество
Популярные комментарии
Молодец Георгий!У нас в УК есть вакансия рабочего для него,а для Порывай даже должность уборщицы ещё одну введём.СИЗами обеспечим.
23 мая, 07:53
Олег 84
116120001
Ну я тоже могу предложить Тарзану место в ЧОПе у себя, только ему надо будет отучиться и удостоверение частного охранника получить....удаленно....получить услуги это легко, президент так сказал
23 мая, 07:46
Федор Алексеевич
7771101
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