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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T05:57
https://ria.ru/20200523/1571872253.html
В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19

05:57 23.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 23 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки выявила 23 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 165, выздоровели 10 194 человенка, погибли уже 266, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 264 жертвах. По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 19 из 23 новых случаев имеют локальное происхождение, а четыре завезены из-за границы. Географически 13 случаев зафиксированы в центральной провинции Кёнгидо, четыре в Сеуле, остальные по всей стране. Трое зараженных выявлены на карантинном досмотре.
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За минувшие сутки из больниц выписаны 32 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 194, что составляет более 91%. Анализы 21 569 человек пока в работе, всего после проверки на коронавирус отрицательные результаты обнаружены более чем у 780 тысяч человек. Число жертв возросло до 264, больше всего жертв в Тэгу (183) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране. Еще 18 человек погибли в центральной провинции Кёнгидо.
Число зараженных в Сеуле возросло до 762 человек, в Тэгу – 6 872 человек, 1 370 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 754 человека в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,8%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,9% случаев. По меньшей мере, 1204 случая завезли из-за границы, из них 88,4% - южнокорейские граждане.
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На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 514 зараженных. Для всех прибывающих из-за границы в стране действует двухнедельный карантин, а с 11 мая им всем также делают обязательный тест на коронавирус вне зависимости от страны прилета и наличия симптомов.
Число заражений связанный с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон уже не менее 215, в связи с этим кластером проверили уже более 77 тысяч человек. С 11 мая правительство вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было куда прислать результат. Чтобы найти всех, кто мог контактировать с зараженными, власти отслеживают мобильные данные, данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, власти призывают жителей "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.
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Как сообщили органы здравоохранения, среди всех зарегистрированных случаев COVID-19 в Южной Корее более 94% проходили без симптомов или со слабым их проявлением. Это заставило власти задуматься, сколько же на самом деле человек в стране могли переболеть вирусам. В связи с этим в 2020 году планируется провести скрининг всего населения и резидентов на антитела к коронавирусу. Изучение сывороток крови будет проведено в рамках "Исследования здоровья и питания граждан 2020" как для обычных жителей страны в общем, так и отдельно для людей из города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, где находился центр крупнейшей вспышки вируса в стране с более чем 5 тысячами заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТэгуЮжная КореяСеулВ мире
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